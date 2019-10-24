Депутаты Волынского областного совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде о недопущении имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом сообщил в пресс-службе облсовета.

"Когда хотели легализовать торговлю с Донбассом, мы первые сказали, что этого нельзя делать. Относительно "формулы". Мы не знаем многих нюансов переговорного процесса. Мы имеем наследство от прошлой власти, которая втянула нас в этот "Минский процесс". (…) Волынский облсовет должен предостеречь центральную власть, чтобы не допустить капитуляции и потери земель. Это должен быть тяжелый переговорный процесс, который для Украины должен закончиться победой. Позиции президента нужно поддержтвать ", - заявил нардеп Игорь Палица, который до своего избрания был главой Волынского облсовета.

Отметим, что Игорь Палица является одним из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского. И нынешний состав Волынского облсовета контролируется, в основном, его людьми.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком депутаты осудили "формулу Штайнмайера" и потребовали разорвать дипотношения с Россией.

Также мы писали, что Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера.