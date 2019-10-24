Национальная полиция Запорожской области показала фотографии мужчины, который 24 октября нанес ножом удар в сердце руководительнице общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелике Беловой.

Приметы злоумышленника появились на официальном сайте Нацполиции.

Мужчина, который нанес ножевое ранение 24-летней активистке, на вид имеет 30-40 лет. Его рост около 170-175 см. У него славянская внешность, среднее телосложение, волосы темно-русые. На лбу видны залысины. Глаза выпуклые. Во время нападения он был одет в черную одежду.



Фото: zp.npu.gov.ua

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Они просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, позвонить в полицию. по телефону 102 или связаться со стражами порядка любым удобным способом.

Ранее "Страна" описывала обстоятельства нападения на Белову.

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