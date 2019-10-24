В Одессе вблизи железнодорожной станции "Одесса-Восточная" обнаружили обугленное тело. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил в полицию работник железнодорожной станции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Принимаются меры по установлению личности погибшего человека, его пола и обстоятельств смерти.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Запорожской области на 71-летнюю пенсионерку напали бродячие собаки. Врачи боролись за жизнь пожилой женщины двое суток, однако оказались бессильны.

Напомним, что появился новый вид мошенничества. Злоумышленники выводят деньги клиентов банков, подключаясь к смартфону с помощью программы удаленного доступа.