25 октября регулятор установил официальный курс доллара на уровне 25,11 грн, - на 22 копейки выше в сравнении с предыдущим банковским днем. В обменках доллар утром покупают за 24,92 грн, продают за 24,98 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра средняя покупка - 24,86 грн, продажа - 25,10 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 25 октября

Курс НБУ сегодня - 25,11 грн, то есть доллар подорожал на 22 копейки по сравнению со вчерашним банковским днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с такими котировками: 25,15 грн - продажа и 25,11 грн - покупка.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,92 грн, средняя продажа - 24,98 грн.

Фото: minfin.com.ua

В киевских банках средний курс доллара с утра был такой: покупка от 24,60 до 24,98 грн, продажа от 24,95 до 25,40 грн.

В Приватбанке покупка - 24,80 грн, продажа -25,20 грн;

Райффайзен Банк Аваль покупка - 24,75 грн, продажа - 25,30 грн;

Ощадбанк покупка - 24,70 грн, продажа - 25,40 грн;

Укрсиббанк покупка - 24,80 грн, продажа - 25,28 грн;

ПУМБ покупка - 24,90 грн, продажа - 25,20 грн;

Прогнозы

Нацбанк позволяет доллару дорожать. На конец недели эксперты прогнозируют курс для межбанка в диапазоне - 25,10-25,25 грн/$. Ситуация на межбанке обострится, поскольку Госказначейство перечислило на счета бизнеса крупную сумму в рамках возмещения НДС - 7,5 млрд грн. Это означает, что выплату получили почти все крупные экспортеры, и сегодня они не будут нуждаться в гривне. Они могут свести к минимуму валютные продажи, и спровоцировать новое подорожание валюты.

Нестабильный курс валюты объясняют небольшими валютными продажами: экспортеры заняли выжидательную позицию, а иностранцы прекратили продавать доллар под покупку гособлигаций и ожидали от регулятора предложений о новой учетной ставке.

По прогнозам финансового аналитика Василия Невмержицкого, к будущему вторнику, 29 октября, валютный курс продолжит расти. Основная причина - Минфин заявил размещение 3-летних бумаг, и много доллара под них не зайдет.