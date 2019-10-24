Исполнитель нападения на ярмарку в Берлине (19 декабря 2016 года) Анис Амри возможно готовился убить канцлера Германии Ангелу Меркель.

По данным расследования Федерального управления уголовной полиции Германии, за семь недель до теракта гражданин Туниса отправлял своим сообщникам фото-"себячку" возле канцелярии ФРГ.

Как сообщает germania.one, на снимке стрелкой было указано окно кабинета, который принадлежит Ангеле.

Согласно последним данным, на телефоне Амри также были обнаружены фотографии террориста возле дома канцлера и других окрестностях Берлина. Это дает следователям основания полагать, что он также планировал нападение на самого влиятельного политика в Германии.

Как сообщала "Страна", 19 декабря 2016 года управляемый Амри грузовик марки SCANIA наехал на посетителей ярмарки в Берлине. Вследствие теракта погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "ИГИЛ".

Напомним, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай публично назвал "ИГИЛ" продуктом и инструментом США.

Также "Страна" написала о хронике теракта 11 сентября. В своей речи в 2001 году тогдашний американский президент Джордж Буш объяснил мотивацию террористов "ненавистью к свободе и демократии США". При этом часть отчета спецкомиссии по расследованию произошедшего (28 страниц) была засекречена его же указом.