В четверг, 24 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке в снизился до 25,13 грн/$1 с 25,0 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,115-25,15 грн/$1, тогда как Нацбанк на 25 октября установил официальный курс 25,114112 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 октября снизился до 25,1345 грн/$1 с 24,8763 грн/$1.

Как сообщала "Страна", 24 октября оказался очень беспокойным днем для валютного рынка. Безналичный доллар весь день качали на курсовых качелях и на максимуме межбанк выходил на 25,20 грн/$, лишь под закрытие рынка произошел откат к 25,08-25,12 грн/$.

Напомним, что в Кабмине планируют средний курс гривны к доллару в 2020 году в 27 гривен за один доллар при консервативном сценарии.