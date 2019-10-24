Американская корпорация Google заявила, что разработала компьютер, который может всего за 200 секунд выполнить расчеты, на которые другим суперкомпьютерам понадобятся тысячелетия. Об этом сообщается в блоге компании.

"Сегодня научный журнал Nature опубликовал результаты усилий Google по созданию квантового компьютера, который может выполнять задачи, на которые не способен классический компьютер; это известно в этой области как "квантовое преимущество". На практике наш процессор, который мы называем Sycamore, выполнил за 200 секунд вычисления, которые заняли бы у самого быстрого в мире суперкомпьютера 1 000 лет", - говорится в публикации.

Также в компании отметили, что они занимались разработкой долгие годы. Теперь же Google намерен "выяснить, как применить эту технологию во время работы".

Кроме того, Google опубликовала видеоролик, в котором объясняет принцип работы Sycamore.

Видео: YouTube/Google

Квантовые компьютеры могут потенциально решить проблемы, которые были бы слишком тяжелыми или даже невозможными для классических компьютеров - например, разработать лучшие батареи, выяснить, какие молекулы могут сделать эффективные лекарства или минимизировать выбросы от создания удобрений. Они также могут помочь усовершенствовать существующие передовые технологии, такие как машинное обучение.

Бизнесвумен и дочь американского президента Иванка Трамп также прокомментировала данную новость в Twitter, заявив, что США продолжают лидировать в мире в сфере технологических инноваций.

Ранее сообщалось, что новый смартфон Google понимает жесты и видит приближение владельца. Этому его "обучил" русский ученый Иван Пупырев, который уехал на Запад.

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