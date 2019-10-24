На острове Галиндез в Антарктиде, где находится украинская антарктическая станция им. Вернадского, обосновались теплолюбивые пингвины Дженту и стало много цветковых растений.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Национального антарктического центра Евгения Дикого.

По словам Дикого, когда украинцам только передали станцию, в ее окрестностях не было ни одного пингвина Дженту.

"За то время, в течение которого станция принадлежит Украине, этот вид километров на 300-400 распространил свой ареал на юг. Я напомню, что на юг в Антарктике - это значит на холод. И в нашем районе пингвин Дженту становится с каждым годом все более массовым ", - сказал полярник.

Как считает ученый, можно уже говорить об изменении климата, поскольку такие наблюдения ведут не первый год и есть данные за длительный период.

"Мы фактически отслеживаем, как реагирует экосистема на изменения климата", - заметил Дикий.

По подсчетам украинских полярников, сейчас на острове Гандилез обитает 2627 пингвинов Дженту. Для сравнения, в 2007 году ученым ни разу не попадались в этой части Антарктики их гнезда.

Дикий упомянул еще об одном свидетельстве изменения климата. Так, Антарктида постепенно зеленеет - на материке все шире распространяются цветочные растения.

"Во всей Антарктике выжило только два вида цветочных растений: луговик и колобантус. Для сравнения, в Украине 4,5 тысячи видов. Есть четкая динамика, щучника становится с каждым годом больше, и также он распространяется на юг. То есть уже зашел далеко за пределы нашей станции. А раньше мы были самой крайней, южной точкой, где он вообще встречался ", - рассказал исследователь.

Колобантус, распространенный севернее станции, с каждым годом все чаще появляется там, где раньше не рос.

Ранее "Страна" рассказывала о признании НАСА, что изменения климата происходят из-за наклона земной оси и орбиты планеты.

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