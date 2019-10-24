В Запорожье днем 24 октября было совершено нападение на цыганскую активистку, руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Об этом на своем Facebook сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

По словам Хамдани, пострадавшая приходится женой запорожскому общественнику, лидеру организации "Антикоррупционное движение Запорожья" Константину Белову.

Нападение произошло в Космическом микрорайоне, на улице Европейской. Преступление было совершено днем в подъезде. До этого молодую женщину долго преследовали. Злоумышленник нанес ей удар ножом в область сердца.

Скриншот: Facebook/ nhamdani

В 19:00 Хамдани написал, что Анжелика пришла в себя после успешной операции. Он передал мнение докторов, что ее жизни ничего не угрожает.

Фото: Facebook/ nhamdani

Хамдани потребовал у правоохранительных органов найти и наказать преступника.

Это далеко не первое нападение на цыган в Украине. Летом прошлого года во Львове был разгромлен цыганский лагерь, в результате погиб молодой ром.

Тем же летом полиция открыла уголовное дело после разгрома Нацдружинами лагеря ромов в Голосеевском парке Киева.