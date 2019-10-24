Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, снижения ее учетной ставки. Также он призвал этот Центробанк стимулировать рост экономики.

"Федрезерв уклонится от исполнения своих обязанностей, если не снизит ставку и, в идеале, не введет стимулирующие меры", - говорится в твиттер-микроблоге Трампа.

"Посмотрите на наших конкурентов во всем мире. Германия и другие получают деньги за свои заимствования. ФРС слишком быстро подняла ставку и слишком медленно ее снижает!" - также говорится в опубликованном сообщении на странице Трампа.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

В настоящее время базовая процентная ставка в США находится в диапазоне 1,75-2% годовых, она была снижена в июле и сентябре текущего года, каждый раз на 0,25 процентного пункта.

Как сообщала "Страна", в августе американский лидер Дональд Трамп заявил, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена хотя бы на 1%. В сентябре финансисты снизили ее с 2 - 2,25% до уровня 1,75 - 2%.

Повышение учетной ставки ФРС США стало одной из причин, запустивших мировой финансовый кризис в 2008 году.

Напомним, что в США в декабре 2018 года рекордно рухнули биржевые индексы. Обвал произошел перед католическим Рождеством и вызвал панику среди экспертов: декабрь всегда был месяцем роста.

Буквально за несколько дней до того ФРС подняла учетную ставку, под которую одалживает доллары коммерческим банкам (а, те в свою очередь, повысили ставки для потребителей). И это стало четвертым повышением за год.

Также напомним, что президент США Дональд Трамп назначил нового советника по безопасности.