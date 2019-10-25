24 октября в эфире СТБ показали Зважені та щасливі 9 сезон 9 выпуск. После этого эфира борьбу продолжили 9 участников, а шоу неожиданно покинул Тарас Яцемирский.

9 выпуск Зважені та щасливі стал самым танцевальным из всех. Участников разбудили ночью, чтобы показать им шоу - дефиле моделей мужчин и женщин в разных образах: женщина-кошка, учительница, ковбой, монашка, летчик, супермен, кондитер в фартуке на голое тело, стюардесса, черлидер.

Ведущая Анита Луценко пояснила, что это воплощение эротических фантазий и призвала пары победить свои комплексы и подготовить танцы, разобрав наряды, которые им показали.

Оценивали танцевальные способности худеющих приглашенный судьи вечера: телеведущая и участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк и хореограф Григорий Чапкис.

Парам предложили разные уровни подготовки: две из них тренировали Алена Шоптенко и Макс Ежов, известные по "Танцам со звездами", двое готовились по видеоурокам, одна пара - по аудиоурокам. Все зависело от того, какую цену участники готовы были предложить на аукционе. На кону были килограммы. Во время выхода на паркет остальные команды наблюдали из зала, сидя на тренажерах, где нужно было удерживать вес ногами. Как только кто-то из них отпускал груз - на сцене гасла одна из секций света. Чем больше вес, тем больше риск, что судьи просто не рассмотрят номер, поскольку танцевать придется в темноте.

Николая и Аню из команды красных готовил Макс Ежов. Они станцевали кизомбу.

Женя и Тамара из клана коричневых подготовили контемпорари, прослушав аудиоуроки.

Желтые - Люда и Тарас - показали номер с женщиной-кошкой и кондитером.

Команда розовых - Павел и - были летчиком и монашкой. Их тренировала Алена Шоптенко.

Синие - Руслан и Алена - подготовили дуэт ковбоя и строгой учительницы.

А бонусом на паркет вышли Анита Луценко и тренер Иракли Макацария, которые участвовали в прошлом сезоне "Танцев со звездами".

Голоса судей распределились следующим образом: красные - 1 место, синие - 2 место, коричневые - 3 место.

Несмотря на то, что эту неделю пары активно занимались хореографией тренировки никто не отменял. Однако взвешивание показало, что даже при таком режиме и правильном питании пару участников даже набрали вес.

На этой неделе проект покидали женщины. Под желтой линией оказались Алена и Люда. Каждая из них рассказала, почему хочет остаться. Обе не смогли сдержать слез. Голосование было сложным, но в итоге борьбу должна была прекратить Людмила. Однако после оглашения результатов ее партнер по команде решил уйти вместо нее, заявив, что он на этой неделе показал не очень хороший результат и готов прекратить борьбу.

В итоге в 9 выпуске выбыл 30-летний Тарас Яцемирский. За время проекта он похудел на 26 килограмм со 174 до 148.