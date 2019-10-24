В соцсетях вызвала бурное обсуждение "Таблица для оценки мужей" из научно-популярной книжки для семейных пар о гармоничной половой жизни. Скриншот таблицы первой опубликовала пользовательница Twitter с ником Аксинья.

В таблице содержатся 20 вопросов о качествах мужчины, за которые начисляются или снимаются баллы. Например, за хорошее воспитание и такт нужно прибавить 15 баллов, за разницу в возрасте более 13 лет вычесть 15. А за низкую половую способность следует сбросить сразу 40 баллов.

Аксинья поинтересовалась у подписчиков-мужчин: "Ну что, мальчики, у кого соточка набирается?"

Фото: Twitter/ aksinjaaa

Судя по количеству баллов, одними из самых важных качеств мужчины являются "знание половых ласк и умелое их применение" и знание "ласк Жоффрея".

Последние поставили комментаторов в тупик. Однако поиск в интернете подсказал, что имеется в виду персонаж популярной серии книг Анн и Сержа Голон об Анжелике - граф Жоффрей де Пейрак. Считалось, что он завоевал красотки Анжелики благодаря оральным ласкам и использованию фаллоимитатора.

Книга "Брак под микроскопом. Физиология половой жизни человека", в которой размещена таблица, вышла в 1990 году. Ее написала врач-гинеколог М.З. Кинессе.

Ранее "Страна" писала об обсуждении в сети заявление министра Тимофея Милованова о том, что он дебил.

Также мы освещали обсуждение списка книг, поразивших Петра Порошенко.