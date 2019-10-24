"Знание ласк Жоффрея". В сети обсуждают советскую методику оценки мужей 30-летней давности
В соцсетях вызвала бурное обсуждение "Таблица для оценки мужей" из научно-популярной книжки для семейных пар о гармоничной половой жизни. Скриншот таблицы первой опубликовала пользовательница Twitter с ником Аксинья.
В таблице содержатся 20 вопросов о качествах мужчины, за которые начисляются или снимаются баллы. Например, за хорошее воспитание и такт нужно прибавить 15 баллов, за разницу в возрасте более 13 лет вычесть 15. А за низкую половую способность следует сбросить сразу 40 баллов.
Аксинья поинтересовалась у подписчиков-мужчин: "Ну что, мальчики, у кого соточка набирается?"
Фото: Twitter/ aksinjaaa
Судя по количеству баллов, одними из самых важных качеств мужчины являются "знание половых ласк и умелое их применение" и знание "ласк Жоффрея".
Последние поставили комментаторов в тупик. Однако поиск в интернете подсказал, что имеется в виду персонаж популярной серии книг Анн и Сержа Голон об Анжелике - граф Жоффрей де Пейрак. Считалось, что он завоевал красотки Анжелики благодаря оральным ласкам и использованию фаллоимитатора.
Книга "Брак под микроскопом. Физиология половой жизни человека", в которой размещена таблица, вышла в 1990 году. Ее написала врач-гинеколог М.З. Кинессе.
Ранее "Страна" писала об обсуждении в сети заявление министра Тимофея Милованова о том, что он дебил.
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