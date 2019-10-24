Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском районом суде, Александр Горошинский. Он также выложил в Сеть видеоролик, где на фоне здания Генпрокуратуры Беларуси стоит в окружении трех граждан Грузии (А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили – Ред.), которые ранее в двух фильмах: итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд", утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД на Майдане 20 февраля 2014 года.

Фото, видео: Facebook/Александр Горошинский

На видео Горошинский заявляет: "Мы находимся возле здания Генеральной прокуратуры республики Беларусь, где было выполнено мое ходатайство, и как следствие поручение Генеральной прокуратуры Украины международно-правовой помощи. Генеральной прокуратурой Беларуси были допрошены свидетели, очевидцы участия и организации Саакашвили, Парубием и Пашинским в применении оружия по сотрудникам милиции и гражданским лицам. Данные свидетели обратились с письменным заявлением к Святошинскому суду о готовности дать показания в отношении данных лиц, дать показания по фактам, которые происходили в феврале 14 года. Давайте не бояться правды, давайте узнаем кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 14 года в Украине".

Напомним, ранее Святошинский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении допроса в судебном порядке четырех граждан Грузии с территории Республики Беларусь, которых в качестве свидетелей заявляла защита сотрудников "Беркута". При том, что суду были предоставлены официальные доказательства нахождения данных граждан Грузии на территории Беларуси.

Показанные на видео граждане Грузии стали известны после демонстрации в Италии и Израиле двух фильмов-расследований о расстрелах на Майдане в 2014 году. Там они заявляют, что были непосредственными очевидцами организации убийств протестующих и сотрудников МВД и обвиняли в этом А. Парубия, С. Пашинского, В. Парасюка, М. Саакашвили и ряд других лиц. Они утверждают, что организацией их приезда в Киев в 2014 г. занимался лично Саакашвили, а встречей в Киеве и прохождении без погранконтроля в Борисполе – Парубий.

Также они заявляют, что состояли в группе стрелков, которая в разное время была сосредоточена и в отеле "Украина", и в здании Консерватории. В данной группе, по их словам, было также несколько граждан Украины и стран Балтии. Среди координаторов, которые якобы передавали их группе снайперское оружие, грузины называют все тех же Пашинского, Парубия, а также некоего человека, говорившего на английском языке, американского военного по имени Кристофер Брайан.

Один из очевидцев А. Ревазишвили, который находился в Консерватории, в своем интервью сказал, что С. Пашинский лично вел стрельбу с балкона здания.

Как утверждали герои фильмов – граждане Грузии, причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах на Майдане для средств массовой информации – якобы гибель 6 их коллег при загадочных обстоятельствах, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 года. Таким образом, герои фильма якобы намерены обезопасить себя.

Ранее сообщалось, что Портнов призвал Рябошапку либо отпустить экс-бойцов "Беркута", либо расследовать преступления майдановцев.

Также мы писали, что признавший вину за разгон активистов на Майдане экс-беркутовец получил условный срок .