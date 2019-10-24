По мнению более 70% жителей Украины, больше всего государству не хватает мира. Также значительное число населения хочет порядка и стабильности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологическое исследование проводилось с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов из перечисленных:

"71% отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% - считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - достаток, по 30% - развитие и справедливость, 8% - влиятельность в мире. Запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего - в отношении мира и порядка", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга".

Фото: ukranews.com

Ранее социологическая служба имени Разумкова проводила опрос, согласно которому 56% жителей Украины выступают против закрепления в конституции особого статуса для Луганской и Донецкой областей. Из тех, кто поддерживают возвращение республик Донбасса под контроль Киева, 56% хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины "на тех же условиях, что были раньше" - до Революции Достоинства в 2014 году.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.

В начале октября в Минске украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера". Сначала об этом сообщили российские СМИ, затем представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма, а после подтвердил и президент Владимир Зеленский, уточнив, что "Украина согласовала текст формулы".

Формула заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса (сначала временного), а затем постоянного - после доклада представителей ОБСЕ по итогам местных выборов на неподконтрольной Украине территории.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.