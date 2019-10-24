Украина подписала соглашение об отмене визового режима с островным государством в Карибском море Доминикой с 13 ноября. Об этом сообщил Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц на своей странице в Твиттере.

В сообщении отмечается, что с 13 ноября вступает в силу соглашение о безвизовых режимах между Украиной и Доминикой. Кроме того, граждане стан смогут оформлять бесплатные долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней.

Скриншот: Twitter/Andriy Zayats‏

Как сообщалось, 25 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовых с Колумбией.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламента Японии в ходе своего визита в эту страну. Они обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину. Президент Украины также призвал ввести безвизовый режим для соотечественником накануне токийских Олимпийских игр-2020.