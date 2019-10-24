Парижский апелляционный суд вынес решение в пользу Ощадбанка в споре о взыскании средств с России. Там отклонили попытку приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка в четверг, 24 октября.

Как отмечается в сообщении, решением арбитража было признано, что российская сторона несет ответственность за убытки, причиненные в результате аннексии Крыма.

В Ощадбанке сообщили, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может принести ей вред.

"По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательны и не обоснованы", – говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд за убытки в Крыму и начислять $97 тысяч в качестве процентов в каждый последующий день.

Как сообщала "Страна", Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1,1 млрд в пользу Ощадбанка.

При этом детективы НАБУ в прошлом году установили, что в 2013 - 2014 годах через коррупционную кредитную схему группа лиц вывела из "Ощадбанка" 20 млн. долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн. грн.