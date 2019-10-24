В сети начали активно обсуждать ролик с обращением артистов хора имени Григория Веревки, в котором они говорят о родственных связях многих украинцев с Россией и необходимости решать конфликты между странами мирными переговорами.

Видеозапись появилась на YouTube-канале "Свобода Слова" 22 октября 2019 года.

В 5-минутной записи артисты хора недоумевают, ради чего Украина и Россия должны воевать. Они утверждают, что между народами двух стран никогда не было никакой агрессии, а мирных людей пытаются рассорить грязные игры политиков.

Вскоре, однако выяснилось, что ролик снят давно. В кадре появляется предыдущий худрук хора Анатолий Авдиевский, умерший 24 марта 2016 года. То есть видео как минимум 3 года. А судя по тому, что артисты упоминают отделение Крыма и гибель российских граждан во время военных действий в Украине, оно сделано осенью 2014 года.

Киевская публицист и журналистка Мирослава Бердник предположила, что ролик пятилетней давности специально вбросили, чтобы подгореть скандал вокруг выступления хора с песней о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на шоу "Квартала 95".

"Что же это? Дезинформация и вброс - месть за песню о сгоревшей хате Гонтаревой... Возможно, видео лежало в архивах, а сейчас "доброжелатели" хора дали ему ход. Согласитесь, если оно записано, скажем, летом 2014, то воспринимается по-другому, правда?" - сказано в посте Бердник.

Также автор поста обратила внимание на то, какую степень ненависти вызывает просто призыв к миру.

"Порохоботы после ролика со сгоревшей хатынкой Гонтаревой устроили травлю хору им. Веревки за миролюбивое послание о мире к политикам, России и Донбассу. (Под видео комментарии в духе: "Ждём встречи хора Верёвки с хором Александрова!") Кроме того, на сайте президента появилась петиция о лишении хора статуса "Национальный", - отметила публицист.

Скриншот: Facebook

О том, что видео явно намеренно достали "из загашников", обратила внимание и блогер и спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Из загашников вытащили видео, где хор Веревки в 2014 году обратился к россиянам и жителям юго-востока Украины. И продолжают выливать грязь на всемирно известный хор, называя его певцов и музыкантов последними словами, 5-й колонной просто за то, что они выразили своё мнение, которое идёт вразрез маргиналам - фанатам войны. Все, что было национальным достоянием, последние 5 лет смешивают с грязью, а все призывы к миру пытаются пресечь. Доколе?" - пишет Олеся.

Скриншот: Facebook/ olesia.medvedieva

Ранее "Страна" публиковала запись выступления хора Веревки на "Квартале 95". Мы описывали реакцию радикально настроенной общественности на песню в юмористическом шоу.

Также мы рассказывали, что генеральный директор и художественный руководитель хора после скандала с песней заявил о готовности написать заявление об увольнении, если в этом возникнет необходимость.