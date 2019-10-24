24 октября оказался очень беспокойным днем для валютного рынка. Безналичный доллар весь день качали на курсовых качелях и на максимуме межбанк выходил на 25,20 грн/$, лишь под закрытие рынка произошел откат к 25,08-25,12 грн/$. То есть итоговое подорожание американской валюты составило 7 копеек.

Средние наличные цены банков на продаже поднялись на 10 копеек, и достигли 25,15-25,25 грн/$. Максимальные вышли на уровень 25,40 грн/$, и, кстати, этот курс ставил государственный Ощадбанк. При этом средняя стоимость на выкупе у населения оказалась в рамках 24,85-24,90 грн/$.

Активную раскачку курса объяснили совсем небольшими валютными продажами. Утром их был минимум. Поскольку экспортеры выжидали, а иностранцы больше не продавали доллар под покупку гособлигаций и ожидали объявления Нацбанка о новой учетной ставке. Оно прозвучало лишь в 14 часов: с 25 октября ставка снижается с 16,5% до 15,5% годовых.

"Иностранцы не торопятся конвертировать свою валюту под ОВГЗ. Взяли паузу на фоне снижения ставки, и ведут переговоры с Минфином по размещению гособлигаций на 7 лет (а не 6-летних, как планировалось изначально). Хотят закрепить более высокие ставки на продолжительный срок, чтобы побольше заработать. Все понимают, что доходности ОВГЗ и дальше будут снижаться. Если инвесторы договорятся с правительством, то спрос на долгосрочные бумаги может быть большим и объем размещения серьезным. В этом случае в страну зайдет больше валюты, что хорошо скажется на гривне. Когда это произойдет — сложно сказать. На будущий вторник Минфин заявил размещение лишь 3-летних бумаг, и много доллара под них не зайдет. Потому валютный курс продолжит расти", — спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кстати, в ходе пресс-конференции председателя Нацбанка Якова Смолия финансисты активно обсуждали политический аспект снижения учетной ставки. Говорят, что она нужна не только для снижения ставок по кредитам, активизации кредитования и перезапуска экономики страны.

"Бизнесу потребуется кэш перед выборами на местах, которых ждут в начале 2020 года. Нужно будет двигать своих людей. То есть действующей власти очень нужен дешевый гривневый ресурс. А Нацбанк как раз не хочет насыщать рынок деньгами, хочет связать денежную массу, чтобы сдержать активность "Слуг народа" в регионах. Изначально из НБУ выжимали снижение учетной ставки на 1,5% годовых, но там уперлись и дали только 1%", — рассказал на условиях анонимности политическую версию казначей одного из банков.

На разносе политических сплетен сегодня активно играли спекулянты. Чем активнее экспортеры придерживали доллар, тем выше те поднимали курс доллара на межбанке. Благодаря им ценник достиг 25,20 грн/$. Откатить его помогли аграрии, которые на пике курса вышли активнее продавать валюту.

"Выход крупных продавцов валюты восстановил статус-кво и стабилизировал курс гривны", — подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Торговля прошла без участия Нацбанк. Некоторые ждали от него валютных продаж, однако чиновники не увидели большого спроса на доллар: весь объем торгов составил $150 млн — меньше половины вчерашнего дня. Потому и не стали вмешиваться.

Завтра ситуация на межбанке может обостриться еще сильнее. Поскольку Госказначейство к вечеру перечислило на счета бизнеса крупную сумму в рамках возмещения НДС — 7,5 млрд грн. Это значит, что выплату получили почти все крупные экспортеры, и не будут завтра нуждаться в гривне. Они могут свести к минимуму валютные продажи, и спровоцировать новое подорожание валюты.

Потому на 25 октября банкиры делают курсовые прогнозы для межбанка в очень широком диапазоне — 25,10-25,25 грн/$.