24 октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают маркетологи. Сегодня Международный день борьбы женщин за мир. В народе День Андрона Звездочета, когда по звездам угадывали погоду. День ангела - у Александров, Богданов, Иванов и Тарасов.

Праздники в Украине

Сегодня в нашей стране отмечают День маркетолога - специалистов, которые изучают предпочтения покупателей и повышают уровень товарооборота фирмы.

Народные и церковные праздники

В народе и церкви почитают святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру. Наши предки день называли Андрон Звездочет и угадывали погоду по звездам. Если их много - будет урожай гороха. Яркие звезды - к морозной погоде, тусклые звезды - к оттепели, а мигающие - к перемене погоды. Падающая звезда - будет ветреный год без осадков.

Международные праздники

Все народы сегодня празднуют день борьбы женщин за мир. Праздник отмечают с 1980 года по решению Международной демократической федерации женщин и в рамках недели действий за разоружение.

События и даты

В 1889 году завершили строительство самой фотографируемой сегодня достопримечательности в мире - 300-метровой Эйфелевой башни. Монумент возвели за 2 года 2 месяца и 5 дней и изначально его задумывали как временное сооружение.

Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения основоположника кубизма Пабло Пикассо. Художник говорил, что изображает предметы так, как думает о них, а не так, как их видит. И добавлял, что реально то, что можно вообразить. Пикассо считается самым дорогим художником современности - его эскиз "Музы" выставили на парижском аукционе за 300 тысяч евро.

Одной из самых популярных картин Пикассо стало изображение циркачей "Девочка на шаре". Это жизнеописание бродячих артистов и вечного маятника: сильного и хрупкого, мужского к женского, тяжелого и легкого.

В 1938 году создали Союз украинских художников.

В 1955 году от лейкемии умерла 12-летняя Садако Сасаки. Девочка в возрасте 2 лет спаслась при бомбардировке Хиросимы, но не смогла избежать последствий облучения. Сасаки прославилась своим увлечением - она делала журавликов-оригами.

Статуя Садако, символизирующая стремление к миру во всем мире

В 1983 году американские войска начали военное вторжение на Гренаду - операция проводилась в Карибском бассейне и получила название Urgent Fury ("Вспышка ярости", - Прим).

Известной американской поп-певице, актрисе и послу доброй воли ООН Кэти Перри сегодня исполняется 35 лет. Она прославилась после выхода песни "I Kissed a Girl" в 2008 году.

Сегодня юмористу, капитану команды КВН Михаилу Галустяну исполняется 40 лет. Он стал популярным по роли гастарбайтера из Таджикистана Равшана из телепередачи "Наша Russia". В этой же роли он снялся в фильме "Наша Russia. Яйца судьбы". В мае 2019 года российский шоумен попал на "Миротворец" из-за того, что гастролировал в Крыму после аннексии, поддерживает президента России Владимира Путина и состоит в военно-патриотическом движении.

Именины

Именины сегодня у Александра, Богдана, Дениса, Ивана, Макара, Николая и Тараса.