Депутаты Ровенского городского совета по инициативе христианских конфессий города рекомендовали запретить рекламу Хэллоуина, в которой используется нечисть: вампиры, образ смерти, духи и призраки. Об этом сообщает UA:Рівне.

Инициатором запрета стал ректор Ровенской духовной семинарии христиан веры евангельской Александр Третьяк. Он выступил на сессии городского совета Ровно и зачитал обращение, которое ему поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Последних не устроила реклама Хэллоуина в одном из торговых центров.

"На рекламных поверхностях города есть изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленным лицом. Мы считаем, что эта реклама нарушает Закон Украины "О рекламе ". В частности, статьи 7, 8 и 20. Такая реклама наносит вред для жителей нашего города, особенно детей и молодежи. Ведь это, по сути, прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной", - заявил Третьяк.

Фото: rv.suspilne.media

В конце выступления ректор призвал депутатов обязать тех, кто распространяет подобную ​​рекламу, принять меры для "приведения ее в соответствие с законодательством". Также он потребовал запретить празднование Хэллоуина в системе учебных заведений Ровно и создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

В итоге депутаты приняли решение рекомендовать запретить пропаганду Хэллоуина в Ровно, в том числе наружную рекламу, а также празднование дня всех святых в учебных заведениях и учреждениях культуры коммунальной собственности.

За проголосовало 26 депутатов, двое воздержались.

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