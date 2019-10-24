15-летняя Саша Зеленская, дочь президента и ученица 9 класса элитной "Новопечерской школы" вместе со своими одноклассниками раздавала обеды малоимущим.

Видео появилось в фотоблоге школы в Instagram, на котором "Страна" и узнала дочку Владимира Зеленского. Девочка стояла на раздаче в палатке и насыпала еду в тарелки.

Саша Зеленская - на фото слева. Cкриншот: Instagram

Саша Зеленская - на фото справа. Cкриншот: Instagram

По информации "Страны", ребята присоединились к одной из точек питания для пожилых людей "Обед без бед" от проекта "Жизнелюб" (сооснователь бизнесмен Гарик Корогодский). Их в столице 13 в разных районах. Каждый день там кормят бесплатно горячими обедами. Еду готовят рестораны, расположенные поблизости, а на пункте работают волонтеры. На сей раз обед был приготовлен на кухне "Новопечерской школы".

Фото: Facebook

Cудя по фотографиям, опубликованным на Facebook-странице школы, во время приготовления благотворительного обеда Александра Зеленская занималась овощами. Также сообщается, что мероприятие проводилось в субботу, поэтому дети уроки не пропускали.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский платит $10 850 в год за учебу дочери Саши в "Новопечерской школе". Там же учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева.

Кроме того, мы писали, что в 2019 году в первый класс этой же школы пошел 6-летний сын Зеленских Кирилл.