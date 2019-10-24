Между столичным транспортным КП "Киевпастранс" и Укрзализныцей случилась публичная перепалка в соцсетях после того, как вандалы украли оборудование, из-за чего городская электричка не смогла выйти на утренний маршрут.

Компания "Киевпастранс" обвинила "Укрзализныцю" в том, что она снова сорвала движение городских электропоездов, так как не защитила поезда не технической станции "Борщаговка" от нападения вандалов, которые нанесли ущерб вагонам и украли провода электрооборудования.

"К сожалению, ни сплагиаченный металлолом (или как его там – зализомен, также украденный образ Роберта Дауни из знаменитого фильма "Железный человек"), ни представители военизированной охраны "Укрзализныци", с которой мы имеем договорные отношения на охрану электропоездов, не справились со своей главной обязанностью и не уберегли электрички от очередных случаев вандализма и не смогли задержать вандалов. Вероятно, они способны показательно лишь "душить" природу", - говорится в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.

Скриншот: Facebook/Київпастранс

Кроме того, в КП добавили, что по факту вандализма полиция уже открыла уголовное производство.

"Сейчас мы вместе с КГГА оперативно ищем материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

После этого представители "Укрзализныци" обвинили столичное КП в том, что оно само крадет запчасти, а также припомнили долг в 17,5 миллиона гривен.

"Киевпастранс, признайте уже, что электричка – не ваше! И все попытки переложить ответственность на остальных не сделают ее лучше. У вас ничего не крали ночью на технической станции "Борщаговка". Хищение междувагонного оборудования электропоездов, курсирующих по маршруту городской электрички, было зафиксировано на станции "Дарница". Об этом военизированная охрана Укрзализныци сообщила правоохранителям", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

Кроме того, в УЗ заявили, что это уже не первый случай, когда железнодорожники выявляют отсутствие определенных деталей электричек после рейсов.

"Подозреваем, что их разворовывают во время курсирования поездов. Или, может, Киевпастранс собирает запчасти для создания своего "Киевпастрансформера"? И, между прочим, верните долги за использование инфраструктуры 11,4 миллиона гривен и ремонт подвижного состава – 6,1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Укрзалізниця

Напомним, КП "Киевпастранс" и "Укрзализныця" презентовали своих талисманов "Киевпастрансформера" и "Зализомена".

Фото: pravda.com.ua

Отметим, что конфликт КП "Киевпастранс" и "Укрзализныци" из-за городской электрички длится довольно давно. Городская электричка часто запаздывает или вообще не выходит на маршрут. Это возмущает столичных жителей, в частности, жителей Троещины, которые используют этот транспорт, чтобы добраться до центра города и обойти пробки.

Киевляне неоднократно блокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде. В КП "Киевпастранс" сообщали, что задержки движения электрички возникают из-за инфраструктуры, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге". В УЗ в свою очередь заявляли, что "Киевпастранс" накопил миллионные долги и не платит.