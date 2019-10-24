Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева разоблачила на сделке с недвижимостью в столице бывших должностных лиц из Киевской областной госадминистрации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что четыре начальника, в разное время возглавлявшие один из департаментов ОГА, вместе с должностными лицами коммунального предприятия организовали коррупционный механизм обогащения на государственном имуществе. Начиная с 2000 года за 1 гривну в год чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров.

Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разница шла не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела.

Инициированные СБУ ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновников и подтвердили убытки государству в размере более 232 миллионов гривен.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

Действующее руководство Киевской облгосадминистрации уже начало процедуру аннулирования договора аренды. Сейчас четырем бывшим руководителям департамента ОГА объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие преступления.

Ранее "Страна" сообщала о задержании в Киеве адвоката, который присвоил госнедвижимость стоимостью 5 млн в центре столицы, используя документы умершей старушки.

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