В Ужгороде в областную инфекционную больницу направили уже 15 человек с клиническими признаками дифтерии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Уточняется, что диагноз пятикурснику медицинского факультета №2 Ужгородского национального университета медики установили 17 октября. После того в больницу попали двое, контактировавших с больным студентом Ужгородского национального университета, а вчера госпитализированы еще 12.

Уточним, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек ротоглотки, общей интоксикацией и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Среди основных симптомов:

  • боль в горле,
  • повышенная температура, лихорадка,
  • отек слизистой оболочки ротоглотки,
  • налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса,
  • отек шеи,
  • увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Позняках ввели карантин из-за заболевшего дифтерией ученика.

Также мы сообщали, что в Украине ждут вспышку дифтерии, от которой погибает каждый десятый заболевший.

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