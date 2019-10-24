В Ужгороде с дифтерией госпитализированы уже 15 человек. Как опознать опасное заболевание
В Ужгороде в областную инфекционную больницу направили уже 15 человек с клиническими признаками дифтерии. Об этом сообщает Радио Свобода.
Уточняется, что диагноз пятикурснику медицинского факультета №2 Ужгородского национального университета медики установили 17 октября. После того в больницу попали двое, контактировавших с больным студентом Ужгородского национального университета, а вчера госпитализированы еще 12.
Уточним, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек ротоглотки, общей интоксикацией и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Среди основных симптомов:
- боль в горле,
- повышенная температура, лихорадка,
- отек слизистой оболочки ротоглотки,
- налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса,
- отек шеи,
- увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Позняках ввели карантин из-за заболевшего дифтерией ученика.
Также мы сообщали, что в Украине ждут вспышку дифтерии, от которой погибает каждый десятый заболевший.