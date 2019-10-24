В сентябре в Украине замедлилось сокращение объема промышленного производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отметим, что промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось по сравнению с сентябрем 2018 года на 1,1% после снижения на 1,7% в августе и 0,2% в июле. Всего промпроизводство падает в Украине с июня - то есть уже четвертый месяц. А с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2019 к сентябрю-2018 снизилось на 1,3%, тогда как в августе – на 1,6%.

Согласно данным Госстата, падение было зафиксировано как в добывающей и перерабатывающей промышленности – на 1,2%, так и в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1%. По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в сентябре возросло на 1,7%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 0,1%.

В целом по итогам девяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в июле в Украине сократилось промышленное производство.

Также мы писали, что в Украине в мае обвалился рост промышленного производства.