Представители Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) намерены начать торговать демонтированными памятниками советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом говорится на фб-странице OpenMarket - CETAM в среду, 23 октября.

В госпредприятии отмечают, что последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия.

В рамках декоммунизации по всей территории Украины ранее демонтировали памятники Ленину. Эти скульптуры также используют как арт-объекты.

Фото: facebook.com/setam.gov

Как сообщала "Страна", в селе Крупнодеринцы на Полтавщине неизвестные повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно. Бюст советского вождя упал вместе с постаментом, но при этом не разбился.

Напомним, что в день сноса Монумента Славы во Львове умер его создатель, 76-летний архитектор Аполлон Огранович.