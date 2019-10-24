На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского об отмене люстрации. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Украины "Об очистке власти". Заключительными положениями документа регулируются вопросы вступления в силу, а также предоставляется поручения Кабмину относительно приведения в соответствие положений подзаконных нормативно-правовых актов. В частности, уточняется, что закон должен вступить в силу на следующий день после его публикации.

"Целью проекта закона является предотвращение дальнейшего нарушения прав и свобод граждан Украины в связи с применением Закона Украины "Об очистке власти", положения которого решением Европейского суда по правам человека были признаны нарушающими нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказано в пояснительной записке к документу.

Отметим, что на данный момент законопроект зарегистрирован в Раде, направлен на рассмотрение Комитета и предоставлен для ознакомления.

Напомним, ЕСПЧ 17 октября признал, что люстрация нарушает права госслужащих в Украине.

Также мы писали, что Рябошапка опасается, что после решения ЕСПЧ люстрированные прокуроры начнут массово восстанавливаться.