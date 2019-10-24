На Донбассе получили ранения двое сотрудников коммунального предприятия "Лугансквода", проводивших ремонт около железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый Гай" в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что боевики использовали автоматический станковый гранатомет АГС-17. Обстрел начался примерно в 10:30. Как сообщается, украинская сторона для проведения этих работ предоставила гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17:00.

"Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, в ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе погиб украинский артиллерист .

Также мы писали, что позиции ВСУ на Донбассе обстреливали 14 раз, в том числе в районе Золотого.