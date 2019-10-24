Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что все нардепы из финансового комитета Верховной Рады на следующей неделе будут массово проходить полиграф в одном из специализированных ведомств в закрытом режиме.

По словам Арахамии, провести тестирование депутатов уже предложили несколько ведомств. "Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить... Люди идут сейчас (на полиграф - Ред.), как они хотят. Но потом мы централизовано примем решение, куда идти. Я думаю, это будет в понедельник - вторник. В понедельник скорее всего, потому что вторник уже пленарный день ", - сказал глава фракции.

"Это должно быть уже закрыто. В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов - Ред.). И транслировать", - добавил Арахамия.

Ранее "Страна" показывала, как проверку на полиграфе проходит сам Арахамия.

Мы также приводили мнения полиграфологов о тестировании "слуг народа".