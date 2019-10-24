Свидетель по делу о взятках нардепам, который должен был рассказать об этом на телевидении, не придет на эфир из-за запрета правоохранителей. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге перед прохождением детектора лжи.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы. Первое - это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить. Во-вторых, учитывая количество денег в этой всей схеме - очень много, где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, где-то кто-то заработал где-то 100 миллионов долларов - есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи", - сообщил Арахамия.

При этом он не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ. Но отметил, что очень хотел, чтобы этот человек пришел и в СМИ все сказал.

Также Арахамия добавил, что к этому нардепу "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".

Напомним, накануне Арахамия анонсировал, что в телешоу на "1+1" он приведет свидетеля, который прямо на сцене даст показания о взятках в 30 тысяч долларов.

Также "Страна" следит за тем как глава фракции "Слуги народа" Арахамия проходит проверку на полиграфе.