В Генеральной прокуратуре Украины не располагают сведениями о якобы подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Пресс-служба ГПУ не подтвердила информацию о том, действительно ли Богдану готовят подозрение.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе также добавили, что ведомство против использования органов прокуратуры "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

Напомним, по данным СМИ, 21 октября в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос об основаниях для сообщения о подозрении Богдану. Чиновника подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

О подготовке подозрения Богдану упоминал накануне увольнения с должности начальника Управления спецрасследований Генпрокуратуры и Сергей Горбатюк.