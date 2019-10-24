В полиции Киевской области сообщили о подозрении 26-летней женщине, подозреваемой в том, что она 23 октября похитила трехмесячного младенца в пгт. Коцюбинское.

"Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В Ирпенском городском суде 25 октября ей будет избираться мера пресечения на время проведения досудебного расследования.

Правоохранители продолжают следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее ы разбирались, что известно девушке из добробата, которая похитила грудного ребенка в Коцюбинском.

Как сообщала "Страна", утром 23 октября в пгт Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Накануне одинокая мать познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не ожидая опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и убежала на легковушке серебряного цвета.