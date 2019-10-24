В портовом городе Южное Одесской области 18 октября обнаружили на одном из коммунальных предприятий опасные предметы, излучающие дозу радиации в 500 раз выше допустимой нормы. Об этом сообщает пресс-служба Южненского горсовета Одесской области.

Оказалось, что найденные во время плановой проверки в производственных помещениях ГП "Южный государственный научно-производственный центр "Прогресс" опасные предметы являются частью оборудования для фотофиксации с вертолетов, работавших в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Специалисты гособъединения "Радон" провели подготовительную работу для вывоза и последующей утилизации опасных предметов. По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование для фотофиксации с вертолетов, работавших в зоне отчуждения (Чернобыльской АЭС - Ред.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к процессу утилизации присоединились также южненские коммунальщики. На коммунальном предприятии "ЮТКЭ" изготовлены специальные короба для транспортировки опасного груза. Опасное оборудование захоронят на территории спецполигона возле населенного пункта Знаменка Одесской области.

Полиция начала уголовное производство по признакам ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, летом в СБУ сообщили, что нашли на ArcelorMittal Кривой Рог повышенную в десятки раз радиацию.

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