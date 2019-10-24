В Киеве из-за смога посты метеонаблюдений перевели на усиленный режим работы
Для более тщательного мониторинга атмосферного воздуха в Киеве сеть постов метеонаблюдений переведена на усиленный режим работы.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ГСЧС Николай Чечеткин.
По словам Чечеткина, накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха в столице способствуют несколько факторов. Это антициклонный характер погоды, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха и густые туманы.
Однако, как отметили в ГСЧС, значительного роста уровня загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций наблюдаются в нескольких других крупных городах: Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.
Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые можно назвать высокими, гидрометеорологическая служба ГСЧС не выявила.
С целью усиления мониторинга воздуха в Киеве 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы.
Скриншот: Facebook/ MykolaChechotkin
24 октября не зафиксировано значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха.
В целом, синоптическая ситуация не отличается от погодных условий в предыдущие годы. Поэтому в Украине нет оснований для беспокойства о состоянии воздуха.
Ссылаясь на прогнозы Гидрометцентра, Чечеткин обещает с 28 по 29 октября улучшение синоптической ситуации.
Ранее "Страна" приводила объяснение Центральной геофизической лаборатории по поводу того, почему в Киеве трудно дышать.
Мы также писали, что в аэропортах Украины отменяются или задерживаются рейсы из-за тумана.