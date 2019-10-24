В пятницу, 25 октября, сохранится теплая погода без осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман. Ветер преимущественно южный, 3−8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +4-9 градусов, днем +13-18, на крайнем западе +17−22 градуса.

В Киеве осадков также не ожидается, ночью и в первой половине дня туман. Ночью температура воздуха +7-9 градусов, днем потеплеет до +14-16.

Фото: meteo.gov.ua

Также Укргидрометцентр предупреждает о желтом уровне опасности в связи с туманом. В первой половине дня 25 октября в Украине видимость будет ограничена до 200-500 м. Также в пятницу в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что аэропорты Украины снова задерживают и отменяют рейсы из-за тумана.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет зима-2020 в Украине.