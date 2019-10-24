В Высшем антикоррупционном суде назначили психологическую экспертизу экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику с использованием полиграфа.

Против него ведется расследование по подозрению в не декларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Эксперты должны установить, появляются ли у него в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежные средства в размере 1 249 287,70 долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

В понедельник, 7 октября, в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа. 16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Как сообщала "Страна", в САП и НАБУ завершили расследование уголовного производства в отношении министра энергетики Игоря Насалика. Согласно данным следствия, Насалик внес недостоверные сведения в декларации за 2015-2018 годы. В частности, он получил в долг 1,2 млн долларов от физлица, но не задекларировал их.

Напомним, что еще в 2018 году в ГПУ открывали дело на министра Насалика за ошибки в декларации.