Днем в четверг, 24 октября, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия проходит исследование на полиграфе. Трансляция процедуры ведется в YouTube.

Давид Арахамия проходит проверку на детекторе лжи в той же квартире, где накануне вечером на вопросы полиграфолога отвечал его однопартиец Александр Дубинский.

Видео: YouTube/ Свободный

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Мы писали о том, 23 октября вечером Александр Дубинский прошел детектор лжи. В этот же день исследование на полиграфе должен был проходить Давид Арахамия, но у полиграфолога не было для него вопросов, так в коррупции в связи с указанным законопроектом его не обвиняли, исследование перенесли на четверг.