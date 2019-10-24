В ТРЦ DreamTown в Киеве в этом году готовят масштабное празднование Хэллоуина. Развлечений, драйва и впечатлений хватит на всех независимо от возраста, ведь тут проведут два праздника: для взрослых и для детей. Обе вечеринки пройдут в субботу, 26 октября.

На вечеринку для взрослых гостей ждут в первом блоке ТРЦ (Оболонский проспект, 1б) - она ​​продлится с 16:00 и до закрытия ТРЦ в 22:00.

"К празднику первый блок ТРЦ DreamTown превратится в старинный замок, в котором знатные гости - скелеты в средневековых платьях, ведьмы, привидения и тыквы –смахнут пыль забвения и проведут шумную вечеринку", - рассказали в ТРЦ.

Также гости смогут сделать яркие фотографии в двух хэллоуин-фотозоне, оформленных в стиле кузена Итта с "Семейки Адамсов" и лаунж-зоны для монстров.

Кульминацией праздника станет традиционный парад зомби, который происходит в DreamTown ежегодно, LED-шоу и диджей с "головой-тыквой" - символом Хэллоуина. Герои мистического проекта "Битва экстрасенсов" Дмитрий Дульский, Алиса Шереметьева и Ольга Волошина будут отвечать на сокровенные вопросы гостей. Конечно, не обойдется без конкурса костюмов, поэтому к вечеринке стоит подготовиться заранее.

А маленьких посетителей с родителями ждут на семейный Хэллоуин с 14:00 до 19:00 во втором блоке ТРЦ (Оболонский проспект, 21б). Организаторы советуют не пропустить детскую дискотеку с большими шариками и пушками, стреляющими метафаном. Кроме того, маленькие гости в самых интересных карнавальных нарядах обязательно получат призы.

Также состоится квест по территории ТРЦ, во время которого дети вместе с аниматорами будут разгадывать тематические загадки и искать "ингредиенты для магического зелья".

Праздничное настроение в ТРЦ уже начали создавать. Второй "Дрим" декорируют в стиле отеля "Трансильвания" из мультфильма "Монстры на каникулах". Украсят не только коридоры и витрины магазинов, но и зоны отдыха и несколько фотозон.

"В декоре - персонажи мультфильма, потолки с большими глазами, летучие мыши и очень много паутины", - рассказали организаторы праздника.

Детский праздник: ТРЦ DreamTown, вторая часть, Оболонский проспект, 21б, 26 октября с 14:00 до 19:00

Праздник для взрослых: ТРЦ DreamTown, первая часть, Оболонский проспект, 1б, 26 октября с 16:00 до 22:00

Напомним, "Страна" писала про историю Хэллоуина и рассказывала, какого числа его отмечают в Украине.

Также мы писали о том, как подготовиться к празднику.