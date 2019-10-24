Адвокат Андрей Портнов раскрыл новые делали деятельности преступной организации экс-президента Петра Порошенко, связанные с его сообщником Владимиром Макеенко. Юрист опубликовал результаты своего расследования в Telegram.

По словам Портнова, 2 месяца назад он направил правоохранителям итоги неофициального изучения Люксембургских счетов сообщника Порошенко по отмыванию офшорных доходов Владимира Макеенко. Последний оформил на себя на Кипре акции телеканала "Прямой", до сих пор принадлежащего Порошенко.

А теперь вскрылись новые детали. "У сообщника Порошенко по каналу "Прямой" обнаружились новые офшорные компании: "Tolbell Holdings Limited" (Кипр), "Makwell International Sa" (Панама) и "Oltenor Capital Limitad" (БВО), а у сына Макеенко - компания "Cresendo International Limited" (Гонконг)", - написал адвокат.

Как сообщил Портнов, все указанные структуры имеют счета в банке EFG Bank (Люксембург). Там же открыт личный счет сообщника Порошенко, который передан в ГБР.

Сейчас остаток на счетах аффилированных с Порошенко лиц составляет 32 млн. евро и уже не может быть снят.

В конце поста Портнов пообещал рассказать новые подробности об офшорах и "воровском питомнике" Порошенко, "как только это станет возможным по процессуальным причинам".

Ранее "Страна" писала, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности Порошенко.

Также мы приводили обещание генпрокурора Украины Руслана Рябошапки предъявить подозрение Порошенко, когда для этого будет достаточно доказательств.