В Европейском парламенте объявили лауреатом правозащитной премии имени Сахарова уйгурского ученого Ильхама Тохти. Он пятый год отбывает пожизненный срок в Китае по обвинениям в сепаратизме.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

Фото: twitter.com/DavidSassoli

Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Это коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию - мусульмане-сунниты.

Как сообщала "Страна", правозащитники рассказали об издевательствах и унижениях заробитчан в Польше.

На днях украинский актер Юрий Чеботарев, который уже несколько лет живет в Познани, попал в неприятную ситуацию. Он подрабатывал в местной пиццерии Tivoli поваром, и в то же время играл в театре. Когда он сообщил менеджеру пиццерии, что ему нужно уехать на театральный фестиваль, его поставили перед выбором: пиццерия либо театр. Юрий выбрал последнее. После этого из причитающихся ему 1700 злотых (примерно 10 тысяч гривен) зарплаты в пиццерии ему выплатили только 900. Также управляющий попытался силой вытолкать на улицу бывшего сотрудника и даже душил его.

Напомним, что в Саудовской Аравии разрешили женщинам путешествовать самостоятельно - без дополнительного разрешения мужчин.