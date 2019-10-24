Национальный банк Украины ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, пишет ЭП.

"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получения транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - подчеркнул Яков Смолий.

При этом 18 октября министр финансов Оксана Маркарова также заявила, что в ближайшие недели миссия МВФ прибудет в Киев для обсуждения всех деталей относительно новой программы сотрудничества. Министр заявила, что договорилась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

Напомним также, что по данным премьера Гончарука, миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину через 2 недели.

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