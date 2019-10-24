В пятницу, 25 октября в Украине будет сухо и маловетрено, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон Vlad вблизи Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы обнялись, закрутили в прилегающих странах непогоду, отсекли и изолировали антициклональную полосу. В результате образовались антициклон Maja над Португалией и антициклон Nicola над Украиной, которые будут определять сухую и маловетреную погоду. А уже завтра эти антициклоны оттолкнут циклоны соответственно южнее и севернее, ухватятся за руки и снова над континентальной Европой воцарится полоса повышенного атмосферного давления", - написала Диденко.

По ее словам, 25 октября в большинстве областей Украины ожидается сухая погода без осадков, возможны туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью составит +5...+11 градусов, завтра днем ​​+14...+19 градусов, на западе +16...+22 градуса. В Киеве 25 октября - также антициклональний характер погоды. Дожди маловероятны, ожидаются туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня составит +15...+17 градусов.

"К концу недели погода существенно не изменится. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практической наслаждения и пользы", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик предупредила о резком похолодании в конце октября.

Также мы писали, что синоптик сообщила, когда в Киеве начнется похолодание и придут первые морозы.