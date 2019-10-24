Государственное бюро расследований проводит обыски дома у бывшего народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Аркадия Корнацкого. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам Корнацкого, правоохранители обыскивают его квартиру и дом родителей.

"У меня - обыски. Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской двушке на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине. Нагрянули целыми автобусами", - сообщил экс-нардеп.

Он добавил, что в частном доме проживает его 89-летняя мать.

Скриншот: Facebook/ arkady.kornatsky.7

Как считает Корнацкий, таким образом власть пытается преследовать неугодных ей людей. Причем в этом деле уже превзошла режимы Порошенко и Янкуовича.

Напомним, нардеп выдвигал свою кандидатуру на последних президентских выборах.

А летом ЦИК отказалась регистрировать Корнацкого в качестве самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах.