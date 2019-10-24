В Киеве в одной из школ на Позняках объявили карантин из-за дифтерии. Об этом на своей странице в соцсети написала киевлянка-родитель столичного ученика. По ее словам несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз уже лабораторно подтвержден.

"Его родители не хотели переходить на домашнее обучение и купили справку о вакцинации. Теперь страдаю я и весь класс", - говорится в посте.

По словам автора, сейчас ребенок в больнице и состояние его стабильное. А учеников и родителей завтра приглашают сдать мазки. "Уверена, что история может иметь не самые приятные продолжения", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ужгороде впервые за 10 лет появилась дифтерия, заболели 15 человек.

Также мы сообщали, что на Закарпатье кончилась сыворотка от дифтерии.