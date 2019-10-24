Проект бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, будет внесено в Верховную Раду до 3 ноября. Об этом со ссылкой на главу Министерства финансов Оксану Макарову пишет "Интерфакс-Украина".

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета – Ред.) ко второму чтению", – сказала Макарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

Мы писали, что перед этим к проекту бюджета было подано порядка 2 тысяч правок, и около 800 из них учли. "Страна" разбиралась в том, что изменилось в документе.