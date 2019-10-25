Сегодня, 25 октября, Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн. Новая купюра стала самой крупной из существующих на сегодня. До этого самой весомой была банкнота в 500 грн. Что известно о новой купюре, выход которой сопровождался "зрадами" и скандалами, почему ее решили ввести.

Как выглядят новые 1000 гривен

На лицевой стороне банкноты голубого цвета - портрет известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины.

Защита: банкноту защищает полимерная лента пурпурного цвета с изображением трезубца. При вращении купюры изменяется направление движения фона ленты, а цвет переливается от нефритового к золотистому.

Размер: в кошельке для новой банкноты понадобится больше пространства. По размеру она превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет - голубой.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе. "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...", - так ученый писал в своих воспоминаниях.

Шрифт, который используется на купюре, подозрительно похож на шрифт Bickham Script, права на который принадлежат компании Adobe. Об использовании пиратского шрифта сообщил дизайнер Богдан Гдаль, который внимательно изучил новинку финансового рынка. Выяснилось, что краденный шрифт на основе лицензионного в 2005 году создала россиянка Александра Гофман. Она известна тем, что переделывает лицензионные шрифты и выдает их за свои собственные.

Шрифтовому дизайнеру Adobe Франку Грисхамеру известно о конфузе с новой украинской тысячей. Он выразил свое сожаление о том, что Нацбанк Украины не разглядел недостатков шрифта.

Фото: Facebook/Bohdan Hdal

"Зрада" с Вернадским

Претендентами для портретного размещения на тысячной купюре в разное время видели историка Костомарова, князя Данилу Галицкого, режиссера Александра Довженко, гетманов Скоропадского и Конашевича-Сагайдачного. Но выбор пал на Владимира Вернадского, которого посчитали кандидатурой максимально аполитичной. Он основал Украинскую академию наук, внес огромный вклад в развитие мировой науки, является основоположником теории ноосферы, космизма, создал геохимию, радиогеологию. Его имя носит главная научная библиотека Украины, антарктическая станция и множество проспектов и улиц страны.

Однако после новости о выходе новой купюры, в сети начали писать, что Вернадский - уроженец Петербурга, умер в Москве и был "маститым советским академиком", которого наградили орденом Трудового Красного знамени и Сталинской премией.

Зачем ее ввели

В Нацбанке объяснили, что вводят новую купюру, потому что украинцам так будет удобнее, ведь последний раз купюру нового номинала вводили в 2006 году, а за 13 лет благосостояние и доходы украинцев так выросли, что теперь для выплаты среднемесячной зарплаты нужно больше банкнот. Но, несмотря на бодрые заявления НБУ, также звучат мнения, что настоящей причиной может быть инфляция.