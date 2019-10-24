Парк подвижного состава метрополитена Киева обещают пополнить новыми современными вагонами. Такое решение сегодня было принято на пленарном заседании Киевского городского совета, сообщается на сайте Киевсовета.

В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 миллионов пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час пик на линии выпускается 546 вагонов. Учитывая спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы.

Поэтому, столица намерена приобрести до 50 новеньких вагонов на общую сумму до 50 миллионов евро.

В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрее перемещения по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития. Решение поддержали 67 депутатов Киевсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что Киевсовет после пятимесячного перерыва впервые собрался на заседание.

Также мы сообщали, что четверо депутатов Киевсовета досрочно сложили полномочия, потому что их избрали в Раду.