Кабинет министров Украины 23 октября принял постановление, которое регулирует процедуру рассмотрения документов о рождении или смерти, выданных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Постановление было разработано в связи с принятием Закона Украины от 18 января 2018 № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей".

Оно признает деятельность "вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях противоречащей нормам международного права". А любой изданный этой администрацией акт считает недействительным - кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти в ОРДЛО.

Анализом этих бумаг займется специально созданная комиссия, которая будет принимать решение о признании каждого отдельного документа.

В украинском Минюсте подчеркивают, что принятое решение "не означает признания оккупационной власти" и было принято в связи с необходимостью соблюдения положений Конституции Украины.

Ранее "Страна" рассказывала о решении Еврокомиссии, согласно которому жители неподконтрольных частей Донбасса должны получать шенгенские визы в Украине.

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