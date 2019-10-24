Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении с 25 октября своей учетной ставки на 1% годовых - 15,5%. Это самое существенное уменьшение в 2019 году: ранее ее опускали не более чем на 0,5% годовых за раз. В НБУ объяснили новое решение замедлением официальной инфляции до 7,5%, относительно низкими ценами на энергоносители и увеличением предложения продовольственных товаров благодаря продуктивной работе агропроизводителей.

В тоже время по финансовому рынку активно разносятся слухи об активном лоббировании снижения ставки премьером Алексеем Гончаруком при поддержке президента Владимира Зеленского. Чтобы они не говорили на публике о независимости Нацбанка, однако не перестают давить на регулятора. Без него невозможно опустить в Украине кредитные ставки до обещанных новым правительством 12-13% годовых.

Учетная ставка Национального банка - это официальная цена гривневых ресурсов. Она влияет на размер депозитных ставок, на стоимость кредитов, поведение банков с деньгами и все сопутствующие рынки. Вплоть до валютного и курса гривни.

Удар по курсу гривни

На валютный рынок, гривну и доллар учетная ставка стала вплотную влиять после того, как украинские гособлигации заинтересовали иностранцев. То есть с начала 2019 года, когда они стали как сумасшедшие раскупать наши ОВГЗ: общий портфель бумаг нерезидентов вырос в 15 раз, и достиг к 23 октября 97,9 млрд грн.

У западных инвесторов нет гривни для покупки наших облигаций. Потому они регулярно продают доллар на межбанке, укрепляя нашу нацвалюту. Пока нерезиденты активно скупают ОВГЗ - курс доллар падает, а гривни растет. Как только перестают, все прекращается, и украинская валюта снова дешевеет.

Одних заработков отечественных экспортеров недостаточно для поддержания стабильности гривни. Во-первых, они не всегда стабильности высокие, и сильно зависимы от сезонности. Во-вторых - в начале 2019 года в Украине отменили обязательную продажу валютной выручки. Предприятия стали часто придерживать доллар на продаже, как только им не нравится низкий, с их точки зрения, курс американской валюты.

Вслед за сегодняшним снижением учетной ставки НБУ произойдет снижение доходности по пресловутым гособлигациям.

"Доходность по ОВГЗ, по сути, напрямую зависит от учетной ставки", - подтвердил "Стране" начальник управления финансового планирования Укргазбанка Виктор Пастернак.

Почти всегда после уменьшений учетки и ставок по гособлигациям иностранцы берут паузу в покупках ОВГЗ. Неделю-другую не заводят в Украину доллары под бумаги. Курс гривни сразу начинает снижаться. Того же ждут и сейчас, и уже вчера ожидания начали оправдываться - на прогнозах по снижению ставки Нацбанка.

Какое-то время гривна не будет укрепляться, это уже очевидно: сегодня в первой половине дня ее курс на межбанке поднимался с 24,95-25,05 грн/$ до 25,14-25,18 грн/$. Пока Минфин не предложит иностранцам интересные ОВГЗ: от правительства ждут облигаций на 6-7 лет. "При учетке на уровне 15,5% годовых по этим бумагам ждут 13-14% годовых. Считается, что такая цена по длинным бумагам должна заинтересовать инвесторов", - отметил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий. Ведь по всему миру стоимость ресурсов сокращаются, и западные инвестфонды, конечно же, учитывают этот момент. Со всеми вытекающими рисками.

"Уровень интересов инвесторов, безусловно, определяется доходностью, но не только. Не секрет, что интерес нерезидентов к ОВГЗ является спекулятивным и может измениться в любой момент в случае ухудшения конъюнктуры на мировых рынках", - заверил "Страну" начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Вкладчикам опустят ставки

Снижение учетной ставки - плохая новость для вкладчиков. Чем ниже официальная стоимость ресурса, тем ниже ставки по депозитам. Снижение процентов не пропорциональное, а где-то вполовину от того опустил НБУ. Обычно оно занимает 3-4 недели. Банки боятся шокировать клиентов, потому все делают постепенно.

"Реакция рынка на изменение учетной ставки проявляется не ранее, чем через месяц, при этом не факт, что ставки по депозитам изменятся симметрично. Например, на последние снижения учетной ставки НБУ в июле и августе суммарно на 1% - до 16,5% рынок отреагировал сдержанно: средняя ставка по депозитам в июне, накануне снижения учетной ставки, составила 14,2%, в июле - 14,2%, августе - 14,1%, сентябре - 13,8%", - рассказал Приходько.

Для многих людей проценты очень важны. Потому они отказывались продлевать депозиты на новый срок по уменьшенной ставки. Время от времени фиксировались оттоки вкладов. Например, в июле гривневый депозитный портфель банковской системы сократился на 2,6% (до 285,5 млрд грн). Вкладчикам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым ставкам: в сентябре объем вложений населения на банковские счета подрос на 0,7%, и вышел на 290,8 млрд грн.

Как будут дешеветь кредиты

По мере снижения депозитных ставок банки будут опускать и кредитные. Но заемщикам придется ждать дольше, чем вкладчикам.

"Средняя цена кредитов будет меняться в течение полугода, пока новые транши займут свою долю и окажут существенное влияние на среднюю цену ресурса", - спрогнозировал "Стране" начальник департамента по работе на международных рынках Рада Банка Сергей Гнездилов.

Прежде чем удешевлять кредиты, банкирам нужно успеть собрать более дешевые депозиты. И пересчитать свою ресурсную стратегию. Главный конкурент кредитов - это нацбанковские депозитные сертификаты и ОВГЗ: если финансисты перестают вкладываться в них, они вынуждены активнее кредитовать бизнес и население. Потому действия банков зависят от удешевления гособлигаций, о которых говорилось выше, и от депосертификатов.

"Изменение учетной ставки влечет за собой сразу же изменение ставки по депозитным сертификатам НБУ, которые являются сейчас основным инструментом управления краткосрочной ликвидностью банков. Поэтому банки в течение 1-2 недель понижают-повышают ставки - в зависимости уменьшения или увеличения учетной ставки НБУ примерно на тот же размер процентных пунктов. Та же тенденция свойственна и ставкам по кредитам", - объяснила "Стране" казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.

Снижение кредитных ставок будет пропорционально депозитным. Если вклады подешевеют на 0,5-1% годовых, то также должна уменьшиться и средняя стоимость кредитов. Поправка может делать только на рисковые займы для не самых идеальных заемщиков.

Больше всего повезет предприятиям, они первыми получат подешевевшие деньги.

"Изменение учетной ставки НБУ в первую очередь влияет на короткие (до 3 месяцев) кредиты юридическим лицам", - сказал "Стране" директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Второй на очереди будет ипотека: средняя цена может опуститься до 18-20% годовых. Третьими - автокредиты, которые могут стоить по 17-19% годовых (кроме тех, что выдают в партнерстве с автопроизводителями и автосалонами, которые дешевле). Практически ничего не ощутят люди, которые привыкли брать мелкие займы и пользоваться кредитными картами.

"На уровне ставок 19-22% годовых понижение на полпроцента ощущается сильнее, чем понижение на те же полпроцента розничного кэш-кредита, где уровни ставок находятся в диапазоне 30-40%. Если ранжировать по чувствительности к изменению процентной ставки, то первым идет корпоративное кредитование, затем ипотека, автокредиты и, наконец, розница - в порядке увеличения процентной ставки", - подтвердила Наталья Шишацкая.

Когда будут кредиты под 12-13%

Банкиры уверены, что октябрьское снижение учетной ставки Нацбанка не последнее. В ноябре и декабре прогнозируют новое удешевление ресурсов.

"Думаю, шаг снижения учетной ставки Национального банка будет варьироваться от 0,5% до 1,0% годовых", - считает Виктор Пастернак.

"После некоторого снижения в этому году, можно попытаться дать прогноз на минус 1-1,5% за два заседания НБУ в этом году, и на минус 2-3% снижения в следующем. Конец 2020 года - учетная будет около 12,5-13,0%", - спрогнозировал Сергей Гнездилов.

То есть до дешевого кредитования Украине еще очень далеко. До 12-13% годовых обещанных людям и бизнесу премьер-министром Алексеем Гончаруком. Всем, кто ждал и надеялся на ипотеку по таким ценам придется подождать и подыскать спецпрограммы у застройщиков. Может быть строители на снижении продаж будут предлагать льготные программы по новостройкам. Кредиты под вторичное жилье останутся дорогими.

Возможно, еще на кредитные скидки и льготы смогут рассчитывать фермеры, если власть действительно решиться на глобальную земельную реформу и распродажу наделов. Не исключено, что под выкуп аграриями своих участков начнут выдавать займы по международным программам. Но даже если это будет согласовано со Всемирным банком или Европейским банком реконструкции и развития, то на реализацию потребуется немало времени. На размещение гривневых гособлигаций или реализацию более сложных механизмов. Ведь им нужна будет гривна, которой сейчас нет. На все может уйти погода-год. Быстро развернуть дешевое кредитование точно не получится.

Немало времени должно пройти и для полномасштабного дешевого кредитования по всей Украине для всех категорий заемщиков. Его ждут не раньше 2021 года. "В 2020 году такого дешевого кредитования еще не будет", - убежден Сергей Гнездилов. Для такого учетную ставку нужно опустить очень сильно.

"Думаю, уровень в 9-10% учетной ставки позволит достичь целей по кредитованию в 12-13%", - высчитал Виктор Пастернак.

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