Россиянином, который 21 октября попросил в Украине политического убежища, оказался фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в России предполагают, что 26-летний Гаврилов, который находился под домашним арестом, обесточил квартиру, после чего смог ее покинуть, так как браслет на его ноге не сработал.

После этого он смог сесть на автобус и уехать из страны. Так он добрался в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области и попросил в Украине политического убежища.

А 24 октября суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и заочно объявил в розыск Сергея Гаврилова.

Отметим, что дело "Нового величия" расследуется в РФ с 2018 года. Его фигурантами является группа молодых людей, которая, по версии следствия, создала экстремистскую организацию и готовилась к совершению госпереворота. Однако некоторые представители общественности, правозащитники и журналисты полагают, что фигурантов производства подставили, провокацию организовали российские спецслужбы, представитель которых на деле и являлся создателем "Нового величия", предлагал молодым людям обсуждать политику и возможную смену власти, договаривался о встречах.

Напомним, недавно украинские пограничники сообщили, что в Жулянах попросила об убежище россиянка, прилетевшая из Беларуси.

Также мы писали, что в мае семейная пара россиян попросила политубежища в Украине.